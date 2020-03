Weltfrauentag: Wie Frauen früher wirklich tickten

Auch in Fridingen in Deutschland war ein Fund aus dem Jahr 1971 nur vordergründig eindeutig: In Grab 66 bargen Archäologen bei einem Toten ein Kurzschwert und ein Messer. In Grab 75 fanden sie bei der bestatteten Person Perlenketten, Ringe, eine Spindel und Schnallen. Logische Schlussfolgerung: Schmuck gleich Frau, Waffen gleich Mann. Nach der anthropologischen Geschlechterbestimmung aber stand fest: Der Schmuck gehörte einem Mann, die Waffen ein paar Gräber weiter einer jungen Frau.

In Stetten an der Donau war es ähnlich: Im Grab eines Mann aus der Jungsteinzeit entdeckte man eine verzierte Knochennadel. Schneiderte er Kleider? Im Grab daneben lag eine etwa 30 Jahre alte Frau. Eine Feuersteinklinge, geschliffene Knochenspitzen und ein Schleifstein dicht daneben. Stellte sie Werkzeuge her? Die schwer beanspruchten Knochen beider Skelette – bei ihm Oberkörper und rechter Arm, bei ihr Schienbein und Elle – würden zu solchen vorgeschichtlichen Berufsbildern passen.

Epoche der Frau