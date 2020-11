Welche Geheimnisse diese Steinzeit-Babys Forschern jetzt verraten haben

Wer am Wachtberg hoch über Krems sitzt, hat einen fantastischen Blick über das Donautal, das Klima ist mild – ein bevorzugter Ort. Das wussten die Menschen lange vor unserer Zeit und siedeln seit 40.000 Jahren dort. Sogar während der Eiszeit. Irgendwann im Frühling vor 31.000 Jahren erlebten die Steinzeitmenschen aber einen Trauertag: Zwei Neugeborene waren gestorben.

Liebevoll legten sie die Babys in eine mit Rötel gefüllte Mulde, gaben ihnen eine Kette aus Schmuckperlen mit ins Grab und bedeckten die zarten Körper mit einem Mammutschulterblatt, um zu verhindern, dass hungrige Aasfresser das Grab schänden.

So lautete die These bisher. Jetzt hat ein internationales Team mit Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die beiden Säuglinge aus der 31.000 Jahre alten Doppelbestattung vom Wachtberg in Krems an der Donau mit Hilfe genetischer, morphologische und chemische Methoden neu untersucht: Es handelt sich um eineiige Zwillinge, die nicht zeitgleich starben. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen sie im Fachjournal Nature Communications Biology. Der KURIER hat die Details: