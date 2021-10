Weichmacher in Shampoos können frühzeitigen Tod begünstigen

Eine Studie zu den Auswirkungen von Phthalaten auf den menschlichen Körper wurde in der Zeitschrift "Environmental Pollution" veröffentlicht.

Darin zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Phthalaten - die als Weichmacher dienen - und einem frühen Tod. Das "NYU Langone's Center for the Investigation of Environmental Hazards" in den USA analysierte Daten von mehr als 5.000 Erwachsenen zwischen 55 und 64 Jahren. Diejenigen, die die höchsten Phthalatwerte im Urin aufwiesen, hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit einen früzeitigen Tod innerhalb von zehn Jahren zu sterben als die Kontrollgruppe mit niedrigen Phthalatwerten.

Insbesondere Herzprobleme führen demnach zu einem Todesfall aufgrund von Weichmachern im Körper.

Die Amerikanische Chemievereinigung entgegnet, dass es viele Ungenauigkeiten in der Studie gibt.

Fast überall zu finden

Phthalate sind vor allem in Make-up, Shampoos, Duschgels, Seifen oder Haarspray zu finden, um Düfte länger einschließen zu können. Aber auch in Kinderspielzeug sind sie enthalten, um Gegenständige weniger brüchig zu machen oder sie werden über Nahrunsmittel aufgenommen, die in Verpackungen mit Phthalate-Inhaltsstoffen verkauft werden.

Seit Jahren ist bekannt, dass die Weichmacher hormonell wirksam sind. Fehlfunktionen im Gehirn und Immunsystem können die Folge sein.

Wer Phthalate reduzieren will, sollte auf Duftstoffe in Duschgels und Co. verzichten, Kunststoffe meiden, die spülmaschinengeeignet sind und auf Inhaltsstoffe achten, die als DEP, Diethylphthalat, DMP, oder Dimethylphthalat Phthalate angeführt werden - und alle Stoffe die mit -phthalat enden.