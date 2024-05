Was Windeln mit Brandbekämpfung zu tun haben

Falte die Windel auf. Nimm Außen- und Innenseite in je eine Hand und zieh sie auseinander, so wie du es zum Beispiel mit einem Chipssackerl tun würdest. In einer der beiden Windelteile findest du die Superabsorbertaschen, meist sind es drei, die wie Streifen aussehen. Diese kratzt du auf und holst das weiße Pulver heraus, das sich darin befindet. Die Watte brauchst du für das Experiment nicht. Das Pulver bzw. den Superabsorber sammelst du in deinem Glas, bis du so gut wie nichts mehr davon in der Windel findest. Es ist kein Problem, wenn du das Pulver angreifst, aber essen soll man es nicht! Schütte ein bisschen Wasser ins Glas und beobachte, was mit dem Pulver passiert.