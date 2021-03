Was heutige Unternehmen und die NS-Ideologie gemeinsam haben

1956 wurde jedenfalls die Akademie für Führungskräfte, eine Art Denkfabrik der deutschen Industrie, in Bad Harzburg aus der Taufe gehoben, geleitet von dem Mann, der noch elf Jahre zuvor SS-Oberführer Prof. Dr. Reinhard Höhn gewesen war. Ziel: Effizienteste Management-Methoden zu fördern und zeitgemäße Formen der Menschenführung zu entwickeln. Chapoutot: „Höhn war jemand, der genau die Managementmethode liefern konnte, die der Zeit angepasst war.“

Zum Nachdenken anregen

Es gehe ihm nicht darum, zu behaupten, Management sei nationalsozialistischen Ursprungs oder per se eine kriminelle Tätigkeit, sagt der Forscher. Wohl aber wolle er zum Nachdenken anregen: Darüber, dass vieles, was in der Arbeitswelt heute Probleme bereitet, in der NS-Ideologie wurzelt. Etwa das Burnout. „Die NS-Ideologie hat die Verdinglichung der Menschen vorangetrieben; die Nazis sprachen von ,Menschenmaterial‘, so wie wir heute von ,Humankapital‘ reden.“ Von der Herabwürdigung des Menschen als Material oder Produktionsfaktor sei es nur noch ein kleiner Schritt zur Ausbeutung. „Das ist schrecklich, ich bin kein Material, kein Kapital – ich bin ein Mensch!“