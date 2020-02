Was die Schwarzmund-Grundel besser kann

Beliebt ist die kleine Schwarzmund-Grundel nicht, hat sie sich - im Gegensatz zu vielen Artgenossen - in kurzer Zeit stark ausgebreitet. Internationale Genomforscher unter Basler Leitung haben nun herausgefunden, wie der Fisch das macht: Es liegt an seinem Immunsystem.

Durch Schiffe verbreitet

Innerhalb weniger Jahre ist die Neogobius melanostomus - so der wissenschaftliche Name - zu einer der erfolgreichsten invasiven Fischarten geworden. Auch verschmutztes und sehr kaltes Wasser vermag sie nicht zu schrecken. In vielen Gewässern Europas und zum Teil in Nordamerika ist sie der beherrschende Fisch.