Warum der Winter heuer erst am 22. Dezember beginnt

Es ist so weit: Bald ist astronomischer Winterbeginn. Diesmal allerdings nicht, wie viele denken, am 21. Dezember des Jahres, sondern am 22. 12., um 5.19 Mitteleuropäische Zeit, so Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien. Es ist die längste Nacht des Jahres – und der kürzeste Tag, die Sonne erreicht ihren südlichsten Punkt auf dem südlichen Wendekreis. Weshalb aber der spätere Zeitpunkt?