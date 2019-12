Die Rückkehr des Räucherns

Reinigen, zur Ruhe kommen, harmonisieren oder auch böse Geister vertreiben: Das Verbrennen von getrockneten Harzen und Kräutern ist seit Jahrtausenden üblich – und erlebt in unserer technikaffinen, schnelllebigen Zeit gerade eine Renaissance. Als „Innehalten in der Schnelligkeit des Alltags“ bezeichnet es Annemarie Zobernig. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sie sich mit der Kunst des Räucherns. „Das Räuchern findet wieder seinen Platz in unserem Alltag“, betont sie in ihrem Buch „Räuchern für die Seele“.

Vor allem rund um Weihnachten haben würzige Düfte wie Weihrauch Hochsaison. Das orientalische Baumharz gehört zur Tradition der christlichen Kirchen, hat aber auch reinigende und den Geist klärende Wirkung. „Wir merken, dass Räuchern momentan ein großes Thema ist. Viele Kunden interessieren sich derzeit für diese überlieferte Praxis“, sagt Apothekerin Marianne Freudenschuss, Besitzerin der „Sonnen-Apotheke“ in Wien-Pötzleinsdorf.