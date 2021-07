Wann und wie der Rassismus in die Welt kam

Andrew Watson ist vergessen. Dabei war er Nationalspieler, Kapitän und 1885 maßgeblich an der 1:6-Niederlage der Engländer gegen die Schotten beteiligt. Er gehörte auch zu den „schottischen Professoren“, die den Fußball mit dem Kombinationsspiel – Taktik, Teamwork, Pass- und Stellungsspiel – regelrecht umkrempelten.

Andrew Watson (siehe Bild unten) war aber auch schwarz – der erste farbige Nationalspieler im Fußball überhaupt. Dabei so populär, dass die Fans diesen Umstand ignorierten und das in einer Zeit, in der Rassismus weit verbreitet war. Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka hatten dieses Glück nicht: Über die Leider-Nein-Elfer-Schützen ergossen sich nach dem verlorenen EM-Finale rassistische Beleidigungen. Screenshots zeigen Social-Media-Beiträge, in denen von Affen und Sklaven die Rede ist. Besonders drastisch: „Fussballfans“ riefen einen Bestrafe einen N**** Tag aus, inklusive Vorschlägen, welche Art von Gewalt man einem schwarzen Menschen antun könne.

Lange Tradition