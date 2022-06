Überraschung in Pompeji: Schildkröte mit Ei bei Ausgrabungen entdeckt

Pompeji beschert den Archäologen immer wieder Überraschungen. Unter dem Lehmboden einer Werkstatt ist eine gut erhaltene Schildkröte mit ihrem Ei entdeckt worden. Dabei handelt sich um eine kleine Landschildkröte, deren Ei nie gelegt wurde, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag. Der Panzer sei fast ganz intakt.

Schatulle voller Schätze

"Die Schildkröte war offensichtlich in die Werkstatt eingedrungen und hatte sich dort in einer geschützten Ecke eine Höhle gegraben, in der sie ihr Ei ablegen konnte. Dies misslang, was möglicherweise ihren Tod verursachte", berichtete die italienische Anthropologin Valeria Amoretti.

Der Fund ist einem Forschungsprojekt der Università Orientale in Neapel, der Freien Universität Berlin und der Universität Oxford zu verdanken, bei dem die Überreste eines wohlhabenden Hauses untersucht wurden. "Pompeji ist eine Schatulle voller Schätze der Geschichte, die die Welt fasziniert", lobte der italienische Kulturminister Dario Franceschini den Fund.