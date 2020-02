Tintenfische hungern für Delikatessen

Flexibles Verhalten

Der Interpretation der Forscher zufolge konnten die Tiere aufgrund der zufälligen Bereitstellung ihres Lieblingsfutters nicht mehr planen und stellten daher über den Verzehr der Krabben lieber sicher, dass sie auf ihre Tagesration an Futter kommen. „Es war überraschend zu sehen, wie schnell die Tintenfische ihr Fressverhalten an die aktuellen Regeln anpassten: In nur wenigen Tagen erfassten sie, wie wahrscheinlich es ist, dass es am Abend Garnelen geben wird. Dabei handelt es sich um ein erstaunlich komplexes Verhalten, das nur durch raffinierte Hirnfunktionen möglich ist“, resümiert Billard.

Aus früheren Erfahrungen gelernt

Ihr Kollege Nicola Clayton von der University of Cambridge sagt dazu abschließend: „Diese flexible Futtersuchstrategie zeigt, dass sich Tintenfische aufgrund früherer Erfahrungen schnell an Veränderungen in ihrer Umgebung anpassen können. Diese Entdeckung könnte neues Licht auf die evolutionären Ursprünge solch komplexer kognitiver Fähigkeiten werfen“, so der Wissenschaftler.

Anpassung als Überlebensstrategie

Um zu überleben, müssen sich die Tiere ständig an Veränderungen in ihrer Umwelt anpassen. Tintenfisch können dafür auf ein großes zentrales Nervensystem zurückgreifen, dieses Gehirn ermöglicht es ihnen, von jungen Jahren an zu lernen. Die Meeresbewohner sind in der Lage, sich an Ereignisse in der Vergangenheit zu erinnern und anhand dieser Informationen ihr Verhalten im Hinblick auf die Zukunft anzupassen.