Tag des Baumes: Wie es um die Erle und den Wald bestellt ist

Drei Erlenarten heimisch

„In Österreich sind Schwarz-, Grün und Grauerle heimisch. Alle drei Arten stehen mehr oder wenig mit Fließgewässern in Verbindung“, sagt Gerhard Heiligenbrunner vom Kuratorium Wald. Die Erle selbst sei zwar nicht gefährdet, der Bestand aber in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Rodungen, Flussregulierungen und Wasserkraftwerksbau reduzieren den „echten CO2-Senker“.

Wald wächst, Arten nehmen ab

Insgesamt wächst Österreichs Gehölz ständig weiter. „Erstmals hat die Fläche die Marke von 4 Millionen Hektar überschritten“, berichtet das Bundesforschungszentrum für Wald. Knapp die Hälfte des Landes ist jetzt Wald. Trotzdem sind einige Baumarten rar geworden. Außenseiter wie Zwergbirke, Wildapfel und Schneebirne gelten als „stark gefährdet“.

In Zukunft robuste Mischwälder

„Lärchen oder Tannen, die mit zunehmend auftretenden Stürmen besser zurecht kommen und auch mit weniger Niederschlag auskommen, werden zunehmen“, blicken die Bundesforste in die Zukunft. Die Waldbesitzer fördern schon jetzt stabilere Mischwälder statt Monokulturen.