Nobelpreis: So viele Menschen sind von Hepatitis C betroffen

Hepatitis C ist eine infektiöse Viruserkrankung der Leber. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund 71 Millionen Menschen von der chronischen Verlaufsform betroffen. Das Hepatitis-C-Virus (HCV) wurde 1989 entdeckt, wofür die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie der Brite Michael Houghton den diesjährigen Medizin-Nobelpreis erhalten. In Österreich sind laut öffentlichen Gesundheitsportal "gesundheit.gv.at" rund 26.000 Personen mit dem Virus infiziert.