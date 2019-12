Solar-Telefon für Frösche: Wer quakt wo

Frösche gehören aufgrund des Klimawandels und des Verlustes von Lebensräumen zu den am stärksten bedrohten Arten der Welt. Forscher haben nun eine neue Methode zur Beobachtung der Amphibien in freier Wildbahn entwickelt - mit Hilfe eines Telefons. Das FrogPhone sei das "weltweit erste solarbetriebene Fernerkundungsgerät", das Echtzeitdaten über den Studienort und seine Bewohner an die Wissenschafter weitergebe, heißt es in der Fachzeitschrift "Methods in Ecology and Evolution".

Frösche als Leitart

Wissenschafter können das Gerät von überall anrufen und die Daten auf ihr Handy übertragen lassen. "Das Gerät ermöglicht es uns, die lokale Froschpopulation häufiger und einfacher zu überwachen, was von Bedeutung ist, da Froscharten weithin als Indikatoren für die Umweltgesundheit anerkannt sind", sagte die Co-Autorin der Studie, Anke Maria Hoefer.