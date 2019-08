Goliath: Wozu der Riesenfrosch schwere Steine schleppt

Elternliebe versetzt Berge: Goliathfrösche bauen ihrem Nachwuchs eine Art Nest aus bis zu zwei Kilogramm schweren Steinen. Die riesigen Tiere, die selber mehr als drei Kilo auf die Waage bringen können, richten kleine Felstümpel an Flussufern ein, bevor sie laichen, schreiben Forscher des Berliner Naturkundemuseums im "Journal of Natural History". Die Kaulquappen seien dort später vor Strömungen und auch vor Fressfeinden gut geschützt.

Giganten in Kamerun und Guinea

Goliathfrösche sind die größte bekannte Froschart der Erde und kommen heute in Kamerun und Guinea vor. Sie leben in schnellfließenden Gewässern im tropischen Regenwald. Ihr Körper misst rund 30 Zentimeter Länge, samt Schenkeln wirken sie noch größer. Wie sie die Nester für ihren Nachwuchs bauen, haben die Wissenschafter mit einer Videokamera am Fluss Mpoula beobachtet. Sie entdeckten dort 14 Brutteiche mit fast 3.000 Eiern.