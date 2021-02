So wehren Naturschützer tierische Aliens ab

Eine Studie der Uni Wien kam kürzlich zu dem Schluss, dass ein Anstieg von 20 bis 30 Prozent an solchen „Aliens“ bis 2050 rund um den Erdball zu drastischen Verlusten an Tier- und Pflanzen-Arten führen wird. Denn Fressfeinde, hungrige Konkurrenz, mitgebrachte Krankheiten bzw. Genügsamkeit oder bessere Anpassungsfähigkeit verschaffen so manchem Neuankömmling den nötigen Vorteil im Kampf ums Überleben.

2.500 in Europa

„Die kritische Grenze für eine massive Bedrohung über alle Regionen hinweg liegt relativ niedrig“, sagt Studien-Autor Franz Essl vom Department für Botanik und Biodiversität. Für Europa rechnet der Experte mit einem überdurchschnittlichen Plus von ca. 2.500 gebietsfremden Arten. Vor allem Insekten, andere Gliederfüßer wie Spinnen oder Krebstiere und Vögel werden ihre Lebensräume erweitern.

Schon jetzt hat die EU 66 unerwünschte Gäste, die ökologischen bzw. ökonomischen Schaden anrichten, im Visier. 28 davon – z. B. Büschelfarn, Gemeiner Sonnenbarsch, Riesen-Bärenklau und Signalkrebs – sind bereits in Österreich. In den meisten Fällen passiert die Verschleppung unabsichtlich.