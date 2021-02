Verordnung umsetzen, Boote und Schuhe putzen

Sie kommen unabsichtlich oder bewusst in die neue Heimat, via Land und Luft oder zu Wasser in den Containern von Frachtschiffen: Die Verbreitungswege von Bioinvasoren sind grenzenlos. Die Anzahl der Aliens steigt ständig.

„Eindeutig sind Inseln die Hotspots für Neobiota. Auf Hawaii etwa gibt es heute mehr vom Menschen eingeführte Arten als heimische“, sagt Franz Essl, Ökologe an der Uni Wien. Über Jahrmillionen waren Inseln isoliert. Mit der Reisetätigkeit des Menschen änderte sich das schlagartig. Vor allem Wanderratten und Mäuse verursachten dort ein Artensterben. Heute sind die einst unerreichbaren Ziele eingebunden in ein globales Handelsnetz. die Verdrängung geht weiter. Auch der Klimawandel wird manche Art fördern – und andere eliminieren.