Singvögel kämpfen wie Löwen, wenn es um Freunde geht

Der Mensch ist ein Vogerl? Singvögel, im Speziellen der australische Prachtstaffelschwanz, gehen für gefiederte Freunde große Risiken ein, für Unbekannte tun sie das nicht. Das zeigt eine internationale Studie mit Beteiligung der Uni Zürich (UZH). Die Erkenntnis helfe, menschliche Gesellschaftsstrukturen besser zu verstehen, heißt es von Seiten der Wissenschaft.

Unterschiedliche Hilfsbereitschaft

Vertreter von Malurus cyaneus näherten sich Raubtieren eher, wenn sie in Not geratenen Mitgliedern ihrer Brutgruppe helfen wollten. Als Ablenkungsmanöver flatterten die Vögel vor den Fressfeinden hin und her, was diese dermaßen ablenkte, dass die bedrohten Artgenossen fliehen konnten. Für Mitglieder ihres weiteren sozialen Umfelds begnügten sich die Prachtstaffelschwänze hingegen damit, Alarmrufe auszustoßen. Mit unbekannten Individuen kooperierten sie hingegen gar nicht.