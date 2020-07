Siebenschläfer: Gruppenkuscheln nur in mageren Jahren

Sie konnten dabei die Annahme bestätigen, dass die Tiere vor allem dann zur Gruppenbildung neigen, wenn sie es müssen. Das ist dann der Fall, wenn die Temperaturen niedrig sind und das Nahrungsangebot für die Tiere, die viel Energie aufwenden müssen, um die Körpertemperatur hoch zu halten, nicht besonders üppig ist. Demzufolge tendierten auch eher schlankere Tiere zur Bildung von Gruppen.

Fett verstärkt Vermehrung

In jenen Jahren, in denen die Bäume gut tragen und für besonders viel Nahrung sorgen, ist das Gruppenkuscheln hingegen nicht die bevorzugte Lebensweise der Tiere. In diesen sogenannten "Vollmastjahren" widmen sich die Siebenschläfer zwar verstärkt der Vermehrung und der Nahrungssuche, geruht wird aber eher alleine. Ausnahmen werden dann eher nur in Kälteperioden gemacht.