Schulbuchaktion: Erstmals können Ebooks allein bestellt werden

Die Schulbuchaktion für 2022/23 bringt eine Neuerung: Erstmals können E-Books auch ohne die dazugehörige Printausgabe bestellt werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Bildungs- und Familienministerium. Im Angebot sind 410 multimedial und interaktiv angereicherte digitale Schulbücher (E-Book+) für die Hauptfächer sowie 2.084 reine E-Books, also das Abbild des gedruckten Buchs in digitaler Form.

Für die Schulbuchaktion stehen im kommenden Schuljahr 130,6 Millionen Euro zur Verfügung, im Mittelpunkt der Aktion soll die Förderung des digitalen Lernens vor allem in Form von E-Books stehen. "In Kombination mit der Auslieferung digitaler Endgeräte des Bildungsministeriums wird hiermit digitales Lernen in der Schule gefördert und Digitalisierung im Unterricht gelebt", wird Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zitiert.