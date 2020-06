SARS-CoV-2 im Porträt: Ein Virus als unsichtbarer Serientäter

Covid-19-Infizierte hingegen sind am ansteckendsten, bevor sie überhaupt Symptome entwickeln. Aus Sicht des Virus eine geniale Taktik: Nichtsahnend übertragen seine Opfer die Viren beim Sprechen, Husten oder Spucken auf ihre Mitmenschen. Manche trifft der Erreger mit voller Härte, Atemnot, Lungenembolie, Thrombosen. Andere Infizierte kommen mit Fieber und Husten davon – oder bleiben die ganze Zeit über völlig asymptomatisch. Dazu kommt seine ausgeprägte Hartnäckigkeit: Die Spikes von SARS-CoV-2 scheinen sich besonders fest an die Rezeptoren der Wirtszelle zu heften. „Das Virus verhält sich wie kein Erreger, den die Menschheit zuvor gesehen hat“, bemerkte das Fachjournal Science kürzlich mit einer Mischung aus Faszination und Ratlosigkeit.

Mit diesem Raffinessen-Repertoire eroberte SARS-CoV-2 ein Land nach dem anderen – und schließlich alle Kontinente. Am meisten wütete es in der Metropole New York City, wo – bei ca. gleicher Einwohnerzahl – 30-mal so viele Menschen starben wie in Österreich. In Tirol wurde eine Après-Ski-Bar als Tatort und Virus-Drehscheibe weltberühmt.