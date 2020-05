Romeos und Honigfallen: Die Geschichte der Lockvögel

Wobei: Die Erforschung amouröser Methoden in einem Metier, das von Geheimhaltung lebt, sei schwierig, Akteneinsicht oft unmöglich. Es gibt aber das Gerücht, dass der KGB Agentinnen zielgerichtet ausbildete. Man kannte die bevorzugten Sexualpraktiken potenzieller Opfer, stimmte den Lockvogel darauf ein, und das Opfer glaubte, endlich seine Traumfrau gefunden zu haben. Nach kurzer Zeit wurde der Mann animiert, für den KGB zu arbeiten, wollte er nicht, dass sein Sexualleben publik würde. Im Agentenjargon hießen diese Lockvögel passenderweise „Schwalben“.

Sekretärinnen-Offensive

Legendär ist auch die „Sekretärinnen-Offensive“, die unter umgekehrten Vorzeichen ablief: „Der KGB überlegte in den 1950er-Jahren, wer außer den schwer zu kriegenden Chefs Zugang zu wichtigen Informationen hat“, erzählt Bacher. Rasch kam man auf die Damen in den Vorzimmern und „sorgte dafür, dass sich hübsche Herren an sie heranmachten und zur Informationsbeschaffung anwarben“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch in Wien Lockvögel aktiv. Bacher hat einen Spionagering rund um einen Österreicher erforscht. Er war von der Tschechoslowakei angeworben worden und bekam den Auftrag, Einrichtungen der westlichen Besatzer auszukundschaften. „Seine Lebensgefährtin, eine Wiener Prostituierte, gab den Lockvogel und machte sich an Besatzungssoldaten heran. Ein US-Soldat wurde nach ein paar Treffen misstrauisch und schaltete die Spionageabwehr ein“, erzählt Bacher. 1951 wurden beide verhaftet.

Jagdtechnik

Ursprünglich meint die Lockvogel-Methode eine Jagdtechnik, bei der künstliche Vögel als Köder zum Einsatz kommen.