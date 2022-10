Ein Video, das Grundlage für eine Forschungsarbeit ist, sorgt derzeit für großes Aufsehen: Vor laufender Kamera bohrt ein Aye-Aye aus der Familie der Lemuren in der Nase herum. Diese Aufnahme ist ist der Säugetierspezialistin Anne-Claire Fabre vom Naturhistorischen Museum Bern im Lemur-Zentrum in North Carolina in den USA gelungen. Die offene Frage ist allerdings: Warum?