Quarantäne-Inseln: Wo Kranke ihrem Schicksal überlassen wurden

Inseln des Schmerzes

Wer auf Lazzaretto Vecchio, Venedigs älteste Quarantäne-Station aus dem 14. Jahrhundert, musste, überlebte das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht: Noch Gesunde steckten sich dort bei den Kranken an. Bald wurden die Quarantäne-Stationen in der Lagune Inseln des Schmerzes genannt. Als die Pest 1468 wiederkam, hatten Venedigs Machthaber gelernt – und schickten die Verdachtsfälle auf die Insel Lazzaretto Nuovo im Nordosten von Lazzaretto Vecchio. In den folgenden Jahrhunderten wurden in der Lagune von Venedig weitere Quarantäne-Inseln eingerichtet, so 1793 auf Poveglia. Seit den 1970er-Jahren ist die Insel verlassen und mittlerweile verwildert.