Pint of Science: Mit Wissenschaftlern in Bars und Cafés über Forschung plaudern

Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm herausholen – das ist das Motto des Wissenschaftsfestivals "Pint of Science", bei dem man vom 13. bis 15. Mai mit mehr als 100 Forschern und Forscherinnen in Wien, Innsbruck, Graz, Salzburg, Kufstein und Krems über ihre Projekte plaudern kann. Nach einem jeweils kurzen Talk am Abend bei einem Glas Bier stellen die Forschenden ihre Erkenntnisse und deren gesellschaftlichen Auswirkungen vor. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. "Uns ist wichtig zu zeigen, dass Wissenschaft und Forschung für uns alle relevant sind und Auswirkungen auf unsere Lebensweise haben", erklärt Lisa Recnik, Leiterin des Festivals Pint of Science in Österreich.