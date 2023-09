"I see faces": Warum sehen frischgebackene Mütter überall Gesichter?

Neo-Mütter neigen eher zu Pareidolie

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Teilnehmerinnen die Bilder mit menschlichen Gesichtern leicht erkennen konnten. Gesichter in den übrigen Bildern zu erkennen, fiel ihnen schwerer. So weit, so unspannend. Allerdings: Frauen, die vor Kurzem ein Kind bekommen hatten, berichteten, dass sie die 256 Gesichtsillusionen leichter sehen konnten als die schwangeren Frauen.

Weil der Oxytocinspiegel in der aktuellen Studie begleitend nicht gemessen wurde, sei es aber auch denkbar, dass die Ergebnisse durch andere Faktoren, etwa ein verändertes Angst- oder Stressempfinden nach der Geburt, erklärbar seien, schreiben die Autorinnen und Autorin im Fachblatt Biology Letters.

Die Ergebnisse deuten aber jedenfalls darauf hin, dass die Wahrnehmung von Gesichtern im Erwachsenenalter während der frühen Elternschaft verändert sein könnte. Der weibliche Körper könnte in dieser Zeit verstärkt darauf gepolt sein, soziale Bindungen aufzubauen. Was wiederum auf den höheren Oxytocinwerten fußen könnte.

"Die Ergebnisse machen neugierig"

Im Interview mit dem britischen Guardian bewertet Joydeep Bhattacharya, Psychologe an der Goldsmiths University of London, die Ergebnisse und abgeleiteten Thesen als plausibel. Es mache Sinn, dass die Gesichtswahrnehmung frischgebackener Mütter anders funktioniert. Das helfe dabei, die Mimik des Säuglings besser lesen zu können.

➤ Mehr lesen: "Kuschelhormon" Oxytocin repariert Herzschäden nach einem Infarkt

Allerdings, so Bhattacharya, der nicht an der Untersuchung beteiligt war, sei in der Studie nicht erhoben worden, ob der Hang zur Pareidolie vor allem bei babyähnlichen Gesichtern auftritt. Ob das besagte Hormon tatsächlich eine Rolle spielt, könne aus den vorliegenden Daten auch nicht abgelesen werden. Die Unterschiede bei der Gesichtswahrnehmung könnten auch auf individuellen Unterschieden bauen: Studien zufolge gibt es in der Bevölkerung große Unterschiede bezüglich der Pareidolie.

"Die Ergebnisse machen neugierig", sagt Bhattacharya. "Aber wir brauchen robustere Wiederholungsstudien und korrekte Messungen, um eine zuverlässige Schlussfolgerung zu ziehen".