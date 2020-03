Neue Forschungen: Neandertaler aßen Fische, Muscheln und Delfine

Menschen haben das Meer früher als Nahrungsquelle genutzt als bisher angenommen. Forschungen von Universitäten in Göttingen und Barcelona ergaben, dass sich auch Neandertaler regelmäßig von Muscheln, Fischen und anderen Meerestieren ernährten. Die Ergebnisse einer Ausgrabung in der Höhle von Figueira Brava in Portugal wurden am Donnerstag im Fachmagazin Science veröffentlicht.

Bisher waren Forscher davon ausgegangen, dass erst der Homo sapiens Meerestiere aß. Regelmäßiger Fischverzehr könnte dabei die Entwicklung der Neandertaler beeinflusst haben.

Muschel-Ernte und Robbenjagd

Den Nachweis, dass auch Neandertaler Fische aßen, brachten Untersuchungen von Kalzitablagerungen, die wie Stalagmiten aus Tropfwasser entstehen. Diese sogenannten Sinterlagen sind zwischen 86.000 und 106.000 Jahre alt. Sie stammen aus dem Zeitraum, in dem die Neandertaler Europa besiedelten.

Die Höhle, in der die Forscher arbeiteten, lag damals bis zu zwei Kilometer von der Küste entfernt. Sie fanden heraus, dass dort lebende Neandertaler routinemäßig Muscheln ernteten, fischten oder Robben jagten. Auf dem Speiseplan standen zudem Wasservögel, Delfine oder Seehunde. Nahrung aus dem Meer ist reich an diversen Fettsäuren, die die Entwicklung von Hirngewebe begünstigen.