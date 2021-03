Neandertaler waren Plaudertaschen wie wir

Bereits seit 1983 verdichten sich die Anzeichen, dass Neandertaler sprechen konnten. Damals wurde in einer Höhle in Israel ein Neandertaler-Zungenbein gefunden. Der kleine Knochen sitzt an Muskeln und Bändern, die eine Artikulation mit der Zunge möglich machen. Weil das Zungenbein aussieht wie unseres, schloss man, dass der Neandertaler anatomisch in der Lage war zu sprechen.

Später haben Genetiker des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie einen weiteren Anhaltspunkt für das Sprachvermögen der Neandertaler entdeckt. Sie besaßen wie der moderne Mensch auch das Sprachgen FoxP2, noch dazu in der gleichen Variante wie wir. Die Forscher rätseln jedoch, wie umfangreich ihr Wortschatz war.

Einige Forscher nahmen an, dass schon die Neandertaler ihr Wissen mündlich an ihre Nachfahren weitergegeben haben. Ein Indiz dafür findet sich in den Pyrenäen. Dort wurden 4.000 Wisente getötet – eindeutig zu viele für ein einmaliges Jagdglück. Über Jahrhunderte hinweg müssen hier Neandertaler immer im Herbst an der gleichen Stelle den Tieren den Weg ins Tal abgeschnitten haben. Das spricht dafür, dass sie Organisationstalent besaßen, gut planen konnten und darüber redeten.