Neandertaler jagten und konservierten riesige Waldelefanten

Neandertaler lebten vor 125.000 Jahren möglicherweise in größeren Gruppen als bisher angenommen und jagten riesige Elefanten, die bis zu dreimal so groß waren wie die heutigen. Dies ergab eine Analyse von Überresten der damaligen Europäischen Waldelefanten, die in der Nähe von Halle im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gefunden worden waren. Diese Erkenntnis - in "Science Advances" veröffentlicht - rückt den engsten Verwandten des heutigen Menschen in ein neues Licht.

Überreste von 60 riesigen Elefanten ausgewertet

Für ihre Studie hatten die Wissenschafter die Überreste von rund 60 Elefanten aus dem Pleistozän untersucht, die in den 1980er-Jahren in einem riesigen Kohleabbaugebiet südlich von Halle entdeckt worden waren. Die Tiere waren viel größer als das Wollhaarmammut und bis zu dreimal so groß wie der heutige Asiatische Elefant. Ein ausgewachsenes Männchen konnte bis zu 13 Tonnen wiegen.