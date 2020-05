Natur-Paradies Marchegg: Das WWF-Auenreservat feiert 50 Jahre

Das Reservat, das auch Europaschutzgebiet ist, gilt als bedeutender Zwischenstopp für Tiere auf Wanderschaft. So habe der in Österreich ausgestorbene Seeadler dort wieder zu brüten begonnen, das Gebiet sei zudem die Heimat von Europas größter Weißstorchkolonie geworden. Einige der gefährdeten Arten hätten europaweit ihre wichtigsten Vorkommen in den Marchauen. "Dazu zählen etwa Rotbauchunke, Donau-Kammmolch, Rot- und Schwarz-Milan, Seeadler, Europäische Sumpfschildkröte, Flussmuschel oder Urzeitkrebse", erklärte Jurrien Westerhof, Projektleiter March-Thaya-Auen beim WWF Österreich.