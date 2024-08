Seltener Nachwuchs: "Schiege" Flumo ist halb Schaf, halb Ziege

Auf einem Resthof bei Glücksburg an der Flensburger Förde in Norddeutschland hat es sehr wahrscheinlich seltenen Nachwuchs gegeben. Bei Flumo handelt es sich mutmaßlich um eine Mischung aus Schaf und Ziege – eine Schiege. Der kleine Bock hat weißes Fell mit braunen Flecken - genauso wie Ziegenbock Rune, der seit Jahren mit einer kleinen Schafsherde auf der Koppel hinter dem Haus lebt. Der einzige Schafsbock in der Herde hat dunkles Fell.