Medizinerfindung: Nie wieder klobige Pillen schlucken

Unangenehm bis unaushaltbar: Herk├Âmmliche Methoden der Medikamentenverabreichung ÔÇô das Schlucken von Tabletten, bittere Sirupe, Spritzen oder Z├Ąpfchen f├╝r den After ÔÇô sorgen bei jungen wie ├Ąlteren Patientinnen und Patienten immer wieder f├╝r Unbehagen.

Forscherinnen der Nationalen Universit├Ąt Singapur lassen nun mit einer neuen Erfindung aufhorchen, die die Medikamentengabe revolutionieren k├Ânnte.

Medizin an die Backen kleben

Konkret konnte die Gruppe um die Pharmazeutin Chan Sui Yung eine Klebefolie entwickeln, die auf der Innenseite der Backen gelegt wird. ├ťber die Schleimhaut im Mund gelangen die Wirkstoffe ins Blut. Die Methode sei benutzerfreundlich, schmerzfrei und effizient, hei├čt es.

Ôץ Mehr lesen: Warum es nicht egal ist, wann ein Medikament eingenommen wird

Die Folie verringere zudem das Risiko des Verschluckens, W├╝rgens oder Erbrechens, wie es bei Tabletten vorkommen kann. Dar├╝ber hinaus werden durch die Herstellungsmethode der Folien Dosierungsfehler vermieden, die bei Mehrfachdosierungsflaschen f├╝r fl├╝ssige Medikamente auftreten k├Ânnen. Die Folie ist hauchd├╝nn und rund, und es gibt sie in zwei Gr├Â├čen. Ein Modell ist so gro├č wie ein 10-Cent-St├╝ck, eines so gro├č wie eine 20-Cent-M├╝nze. Sie k├Ânnen also auch, das betonen die Forschenden, in gr├Â├čeren Mengen in Gesundheitseinrichtungen gelagert werden.

Au├čerdem haben die einfach herzustellenden Filme einen geringen Wassergehalt. Im Vergleich zu fl├╝ssigen Arzneimitteln seien sie so l├Ąnger haltbar.