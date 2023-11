Wie man Medikamente per Smartphone auf ihre Echtheit prüfen kann

Der Handel mit gefälschten Arzneimitteln floriert weltweit. Insbesondere online. Laut jüngsten Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist jedes zehnte im Internet erworbene Arzneimittel eine Fälschung.

Betroffen ist eine große Bandbreite von Produkten – angefangen von Lifestyle-Arzneien wie Schlankheits- oder Haarwuchsmittel bis hin zu lebenswichtigen Medikamenten, etwa gegen Krebs, Schmerzen oder Bluthochdruck.

➤ Mehr lesen: 4 Fragen und Antworten zur Warnung vor gefälschten Abnehmspritzen

Um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Möglichkeit zu geben, die Echtheit derartiger Produkte zu testen, haben mehrere Institute der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft zusammen ein neuartiges Kennzeichnungssystem entwickelt – SmartID.

Oberflächentextur der Verpackung als Fingerabdruck

"Mit SmartID kann jeder in der Lieferkette ein Produkt, das einen SmartID-Code trägt, direkt per Smartphone verifizieren und authentifizieren – offline, also ohne auf eine Datenbank zugreifen zu müssen", erklärt Tobias Jochum, der das Projekt koordiniert. "Wir machen uns dabei die Tatsache zunutze, dass jede Verpackung eine einzigartige, charakteristische Oberflächentextur aufweist – wie bei einem menschlichen Fingerabdruck – und, dass handelsübliche Smartphone-Kameras in der Lage sind, diese Oberflächentextur zu erfassen."

Der Clou an dem System: Die Information über die Textur der Oberfläche wird digitalisiert, in einen Barcode umgewandelt und auf die Verpackung gedruckt. Mit der im Projekt entwickelten SmartID-App wird dann geprüft, ob die Informationen, die im Barcode gespeichert sind, mit den Daten aus der erfassten Oberflächenstruktur übereinstimmen.