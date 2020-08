Die vergessene Seele der Filmfestspiele Venedig

Die Contessa Revedin scharte Künstler, Modeschöpfer und Intellektuelle um sich. Wie kam das?

Margherita kam aus einfachsten Verhältnissen, aus Treviso, einem Städtchen nahe Venedig, wo die Revedins ihren Landbesitz hatten, und trug dort die Zeitungen aus. Der junge Graf Revedin, Philanthrop und passionierter Fotograf, war begeistert von ihrer Neugier auf Kunst und Kultur und machte sie, entgegen aller gesellschaftlicher Regeln, zu seiner Frau. Vor der Hochzeit sandte er sie ein halbes Jahr nach Paris, unter die Fittiche der damals größten Kunstmäzenin der Moderne, der chilenischen Silberminenerbin Eugenia Errázuriz. In ihrem Salon lernte sie nicht nur deren Protegés (Coco Chanel, Igor Strawinsky, Blaise Cendrars, Pablo Picasso und den jungen Jean-Michel Frank) kennen; Eugenia bildete und förderte die junge Margherita zeitlebens wie eine Ziehtochter.

Was war die Rolle von Peggy Guggenheim, und wie wurden die beiden Freundinnen?

Peggy Guggenheim kam nach Paris, um ihrer New Yorker Familie zu entfliehen und landete unweigerlich im Salon von Eugenia Errázuriz. Die schickte sie, da ihr ihr hochfahrendes Wesen unerträglich war, im Herbst 1920 zu Margherita nach Venedig, die sie frisch verheiratet empfing. Peggy lebte von ihrem Vermögen, sammelt Männer und sucht verzweifelt nach einem Lebenssinn. So freundeten sich die ungleichen jungen Frauen an und Peggy entdeckte ein Dutzend Jahre später dank Margherita und Eugenia ihre Passion, die zeitgenössische Kunst. Als sie nach dem Zweiten Weltkrieg als gemachte Kunstsammlerin, doch heillos vereinsamt, in Venedig Zuflucht suchte, war es Margherita, inzwischen verwitwet, mittellos und gesellschaftlich ausgegrenzt, die sie dort verlässlich erwartete.