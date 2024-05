Malaria-Gebiete schrumpfen durch Klimawandel: Warum das keine gute Nachricht ist

Malaria wird von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium ausgelöst, die von Anopheles-Mücken übertragen werden. Weltweit erkrankten im Jahr 2022 249 Millionen Menschen an Malaria, fast die Hälfte davon allein in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Mosambik.

Insgesamt entfallen 94 Prozent aller globalen Fälle auf den afrikanischen Kontinent. 608.000 Menschen starben 2022 an der Krankheit, 76 Prozent davon waren Kinder unter fünf Jahren.

Die übertragenden Mücken bevorzugen warmes und feuchtes Klima, sind aber insgesamt sehr anpassungsfähig. Während einige Arten Teiche, Sümpfe, Seeufer oder Überschwemmungsgebiete von Flüssen für ihre Larven benötigen, genügen anderen kleine, flache, mit Wasser gefüllte Vertiefungen wie etwa Pfützen, Radspuren oder auch Hufabdrücke.

Expertinnen und Experten warnen jedenfalls schon seit Längerem vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Verbreitung von Malaria. So wird erwartet, dass sich die Verbreitungsregionen der Mücken und damit der Krankheit verändern. So könnten die Insekten auch in Europa, Nordamerika und Teilen Chinas heimisch werden.