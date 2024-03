Schweizer Forschende machen aus Maiskolben Plastik

Plastik aus Maiskolben: Schweizer Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) haben eine neue Methode entwickelt, mit der landwirtschaftliche Abfälle in Plastik verwandelt werden können. Das so hergestellte Plastik habe einen um bis zu 75 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche Kunststoffe, teilte die EPFL am Montag mit.