Labortiere werden fehlen: Schutz von Affen ruft Forscher auf den Plan

Mancherorts werden die Tiere verehrt

In hinduistischen und buddhistischen Tempeln werden die Makaken hingegen mancherorts als heilig verehrt - in der Provinz Surat Thani im Süden Thailands wurde zu ihren Ehren gar ein "Monkey Temple" (Wat Sok Tham Phanthurat) errichtet, samt riesiger Statue.

Versuchstiere stammen teils aus der Wildnis

Fachleute schätzten 2021 in einer Studie, dass von 2008 bis 2019 mindestens 450.000 lebende Makaken sowie mindestens 700.000 Proben der Affen (wie Blut, Körperteile oder Haare) für Forschungszwecke gehandelt wurden. Mindestens 50.000 sollen nicht aus Zuchtprogrammen, sondern aus der Wildnis gestammt haben. "Langschwanzmakaken leiden seit den 1960er-Jahren unter dem intensiven Fang für biomedizinische Forschungszwecke", schrieben Malene Friis Hansen von der Universität Kopenhagen und Kolleginnen und Kollegen in der Studie.

Forschungsinstitute in den USA benötigen nach Recherchen der Fachzeitschrift "Science" rund 70.000 Affen im Jahr, in der EU 5.000 und in Großbritannien 2.000. Laboraffen werden auch gezüchtet. Aber das reicht bei Weitem nicht, und die Kolonien auszubauen ist langwierig. Deshalb müsse hinzugekauft werden. In der EU ist das wegen neuer Bestimmungen besonders schwierig: "In der EU haben wir zusätzlich das Problem, dass laut Richtlinie seit November 2022 nur noch F2-Tiere, also die Enkelgeneration von aus der Wildnis entnommenen Tieren, bei Versuchen eingesetzt werden dürfen", sagt Roman Schilling. "Züchter in Asien und Afrika tun sich den Mehraufwand kaum an, wenn sie ihre Tiere anderweitig verkaufen können."