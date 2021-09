Kurioses aus der Käseforschung: Wo sind nur die Löcher hin?

Die Lösung für den Löcherschwund: In modernen Ställen gelangt kaum noch Heu in die Milch – dieses setzt während der Fermentation Gase frei und produziert so die Löcher. Wollen Käser den typischen Emmentaler, können sie nun einfach Heumikropartikel zusetzen. Je länger der Käse reift, desto größer werden die Löcher und desto intensiver wird der Geschmack, weil die Bakterien mehr Zeit hatten, Gas zu bilden.

Es gibt aber auch unerwünschte Löcher im Käse. Diese verursachen unter anderem eine übel riechende Säure, die viele noch aus dem Chemieunterricht kennen: die Buttersäure. Der Ursache dafür kamen nun Forscher der Wiener BOKU auf die Spur. Schuld an dem unerwünschten Duft sind Bakterien aus dem Stall, die die Rohmilch beim Melken verunreinigen. Damit ist dann selbst der Käse Käse und landet im Mist. Zum Glück haben die Forscher auch Abhilfe parat und können die Übeltäter nun rechtzeitig erkennen.