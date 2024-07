Haie vor Brasiliens Küste sind im Kokainrausch

Bei mehreren Scharfnasenhaien aus den Küstengewässern von Rio de Janeiro fiel ein Drogentest positiv aus. Die Substanz wurde in den Muskeln und der Leber der Tiere nachgewiesen.

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt hat ein brasilianisches Forscherteam den ersten konkreten Beweis: Haie in den Küstengewässern von Rio de Janeiro sind auf Koks. Bei Scharfnasenhaie, die in den Küstengewässern vor der brasilianischen Metropole leben, wurden erstmals Spuren der Droge nachgewiesen, berichten Forschende um den Umwelttoxikologen Enrico Mendes Saggioro im Fachblatt Science of the Total Environment.

Das Forschungsteam kaufte für seine Studie insgesamt 13 Scharfnasenhaie von lokalen Fischern und untersuchte diese im Labor. Das Ergebnis: Bei allen 13 Tieren fanden sich Abbauprodukte von Kokain im Muskel- und Lebergewebe. Die Konzentration war bis zu hundertmal höher als bei bisher untersuchten Wassertieren. Merkwürdiges Verhalten? Zuvor hatten sich Berichte über seltsames Verhalten der Tiere gehäuft, etwa an der Küste Floridas. Ein Hammerhai wurde etwa dabei gesichtet, wie er sich ungewöhnlich bewegte und direkt auf eine Gruppe von Tauchern lossteuerte. Ein Sandbankhai wiederum schwamm im Kreis und fixierte die Augen auf ein nicht vorhandenes Ziel. Zudem wurde in vielen Ländern, darunter auch Brasilien, Kokain in Abwässern und Flüssen nachgewiesen. Das südamerikanische Land ist einer der größten Kokainexporteure der Welt. Im Großraum Rio de Janeiro gelangt die Droge wahrscheinlich direkt über die Abwässer illegaler Labore, in denen Kokain raffiniert wird, ins Meer. Haie könnten aber auch mit Kokainpäckchen in Kontakt kommen, die beim Transport auf dem Seeweg absichtlich oder unabsichtlich ins Wasser gelangen.

Folgen sind unklar Die neue Studie sei ein Beweis "für die wachsende Gefahr der Kokainverschmutzung“, sagt Anna Capaldo, Endokrinologin und Expertin für Umweltverschmutzung an der Universität Neapel, die nicht an der Studie beteiligt war. Sara Novais, Meeresökotoxikologin am Zentrum für Meeres- und Umweltwissenschaften der Polytechnischen Universität von Leiria spricht gegenüber Science von "sehr wichtigen und möglicherweise beunruhigenden" Ergebnissen. Weitere Untersuchungen seien nötig, um festzustellen, ob die Haie durch den Kontakt mit der Droge geschädigt werden. Eine Befürchtung ist, dass die Giftstoffe in der Leber der Tiere die Produktion von Vitellogenin beeinträchtigen könnten, aus dem der Dotter für die Eizellen entsteht. In der brasilianischen Studie waren alle untersuchten Weibchen trächtig. Die Auswirkungen der Kokainexposition auf die Föten sind unklar. Ebenfalls offen ist, ob die Droge das Verhalten der Haie beeinflusst.

Scharfnasenhaie verbringen Leben in Küstengewässern Brasilianische Scharfnasenhaie (Rhizoprionodon lalandii) verbringen ihr ganzes Leben in Küstengewässern. Das Forschungsteam vermutete daher, dass sie zu den Arten gehören, die die Droge am ehesten aufnehmen, entweder direkt über das Meerwasser, über Fische, die sie fressen, oder möglicherweise über abgeworfene Kokspakete. Die positiv getesteten Scharfnasenhaie waren Jungtiere und durchschnittlich 52 Zentimeter lang. Die Wissenschafter weisen auch darauf hin, dass Haie in Brasilien eine häufige Nahrungsquelle sind. Wenn sie stark mit Kokain kontaminiert sind, könnten sie auch ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen. Dazu seien aber weitere Untersuchungen nötig.