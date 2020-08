Körpereigener Schutzfaktor gegen psychische Traumata entdeckt

In beiden Gruppen hatten jene Personen, die eine stärkere Regulation des Gens NTRK2 aufwiesen, ein geringeres Risiko, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken. Der Schutzmechanismus stellte sich dabei nicht erst während der Schreckensereignisse ein, sondern war schon vor dem Trauma in den Menschen präsent, wie die Forscher zeigten.

Der Befund verliert etwas an Bedeutsamkeit, wenn man in Betracht zieht, dass das NTRK2-Gen allgemein bei der Gedächtnisbildung eine wichtige Rolle spielt. Tatsächlich hatten in der aktuellen Studie Personen mit einer stärkeren Regulation dieses Gens weniger traumatische Erinnerungen.

Ihnen fiel das Vergessen allgemein leichter, wie die Basler Wissenschafter eingestehen. "Die Ergebnisse legen nahe, dass eine vermehrte Regulation des NTRK2-Gens die Gedächtnisbildung vermindert. Dadurch graben sich schreckliche Erlebnisse weniger stark ins Gedächtnis ein und damit sinkt das Risiko, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken."

Der entdeckte Mechanismus könnte helfen, neue Therapien zu entwickeln. "Diese könnten auch bei einer bereits bestehenden posttraumatischen Belastungsstörung nützlich sein, indem sie verhindern, dass die wiederkehrenden schrecklichen Erinnerungen das traumatische Gedächtnis weiter zementieren", schreibt das Team.