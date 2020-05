Wenn Königspinguine pupsen, gibt es (nicht) viel zu lachen

Ernährungsbedingte Emissionen

Ursache der Emissionen ist laut der Studie die Ernährung der Königspinguine. Die Tiere fressen vor allem Fisch und Krill, die viel Stickstoff enthalten. Der Stickstoff wird mit dem Kot ausgeschieden, wo er sich im Zusammenspiel mit Bodenbakterien in Lachgas verwandelt.

Apropos Ausscheidungen

In der Schweiz widmet sich aktuell ein Museum dem Thema Ausscheidungen. Unter dem Motto „Willkommen in der Welt der Kacke“ lädt das Haus der Natur in Montorge im Kanton Walliszu seiner Ausstellung „Crotte alors!“ - „So ein Mist!“ ein.

Besucher können sich dort mit Pferdeäpfeln, Kuhfladen und Vogeldreck näher auseinandersetzen. Antworten gibt es auf Fragen wie: „Warum riecht der Kot von Fleischfressern stärker als der von Pflanzenfressern? Warum fressen Hühner Kieselsteine? Welches Tier kann seinen Kot sechs Monate zurückhalten?“