Klimawandel: Fehlendes Eis lässt Eisbären verhungern

Kaum ein Tier steht so für die Klimaerwärmung wie der Eisbär - und tatsächlich machen eisfreie Phasen in der Arktis den Raubtieren schwer zu schaffen. Das zeigt eine Studie im Fachblatt Nature Communications, für die Forschende 20 Tiere in Kanada über mehrere Wochen beobachtet haben. Dabei stellte das Team um Anthony Pagano vom Alaska Science Center fest, dass die Eisbären auch an Land auf Futtersuche gehen, dabei aber weniger erfolgreich sind und an Gewicht verlieren.

Der fortschreitende Klimawandel führt in der Arktis zu einem Rückgang des Meereises. Für die Eisbären ist das ein Problem, weil sie auf dem Eis vom späten Frühling bis zum Frühsommer Robben jagen, die zu dieser Zeit ihre Jungtiere zur Welt bringen. Zieht sich das Meereis zurück, sind Eisbären gezwungen, an Land zu gehen. Durch die Erderwärmung haben sich die eisfreien Phasen erheblich verlängert: Von 1979 bis 2015 schon um drei Wochen, sodass Eisbären mittlerweile 130 Tage im Jahr an Land verbringen.