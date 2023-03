Schön frisch sind sie, die Alpenbäche. Daher ging man bisher davon aus, dass die Erwärmung von Gebirgsflüssen in Zeiten des Klimawandels aufgrund des Kaltwassereintrags durch Schnee oder Eis gedämpft wird.

Irrtum, mussten die Klimaforscher jetzt feststellen: Die Lufttemperaturen in Gebirgsregionen steigen - so viel wusste man schon länger - schneller als im globalen Durchschnitt. Daher sind Erwärmungseffekte auch für kalte Flussökosysteme zu erwarten.

Georg Niedrist wollte es jedenfalls genau wissen und schaute sich die Wassertemperatur der Tiroler Gebirgsflüsse Inn und Großache an. Der Wissenschafter in der Forschungsgruppe Fließgewässerökologie und Naturschutz am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck analysierte dazu Langzeit-Messdaten des Hydrologischen Dienstes des Landes Tirol. „Nachdem wir in vorangehenden Arbeiten bereits signifikante Erwärmungen in Fließgewässern im Hochgebirge zeigen konnten, widmete sich diese Studie den tiefer liegenden Flüssen Inn und Großache – stellvertretend für größere Alpenflüsse“, sagt Niedrist.