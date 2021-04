Keine Angst vor Anglizismen

Wie wird ein Wort für den Anglizismus des Jahres ausgewählt?

Ein Kriterium dabei ist, dass das Wort tatsächlich in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Unsere Jury aus Wissenschaftern sucht nach Wörtern, die die deutsche Sprache bereichert haben. Das Wort muss nicht unbedingt besonders schön sein, aber es soll eine kommunikative Lücke füllen und leistet so einen positiven Beitrag. Das trifft dieses Jahr alles bei Lockdown zu. Für so ein Bündel an neuen Maßnahmen gab es keinen Begriff. Aber nicht nur das, wir können unsere Sprache durch englische Lehnwörter auch spezifischer machen.

Kann es Nachteile durch Lehnwörter geben?

Nein, eher im Gegenteil. Englisch ist eine der erfolgreichsten Sprachen der Welt und mir fällt spontan keine andere Sprache ein, die in einem solchen Umfang Wörter entlehnt wie das Englische. Das hat dazu geführt, dass der englische Wortschatz unheimlich groß ist.