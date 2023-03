Kein Vorspiel? Kakerlaken müssen Sexleben wegen Zuckerfallen anpassen

Diese Abneigung gegen Glukose mag die Schaben zwar vor dem Tod bewahren - bedeutet aber auch einen Dämpfer für ihr Sexleben: Laut der Studie, die am Mittwoch im Fachblatt Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde, vollziehen Kakerlakenmännchen nämlich ein ganz besonderes Manöver, um Weibchen von sich zu überzeugen.

Glukose

Sie heben ihre Flügel an und lassen über eine Drüse ihr Paarungsgeschenk austreten - einen anziehenden Cocktail, der unter anderem aus Maltose, also Malzzucker, besteht. Das Weibchen springt dann auf den Rücken des Mannes, um die Süßigkeit aufzulecken - lange genug abgelenkt, dass das Männchen sich paaren kann.