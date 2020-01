Jede Zeit hat ihre Arbeitszeit

„So lange wir Jäger und Sammler waren, hatten wir eine sehr geringe Arbeitszeit“, sagt die Sozialökologin Marina Fischer-Kowalski. Eine ganze Familie habe sich zwei Stunden pro Tag dem Beschaffen von Nahrung gewidmet. Und fertig.

Später wurde Arbeit zu einem stark belastenden Phänomen. Fischer-Kowalski: „In Agrargesellschaften waren 90 bis 95 Prozent aller Menschen am Land damit beschäftigt, Nahrung zu produzieren. Sie mussten wahnsinnig viel arbeiten und führten trotzdem ein karges Leben.“ Die Zeit selbst spielte eine geringe Rolle: Die Arbeitsabläufe der Bauern waren von den Jahreszeiten geprägt, Minuten und Sekunden noch nicht messbar. Die Entlohnung war nicht an konkrete Arbeitszeiten gekoppelt. In ihrem Buch The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure schreibt die Soziologin Juliet B. Schor, dass das Arbeitstempo in vorkapitalistischen Zeiten entspannt gewesen sei. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit im Mittelalter ist mit der heutigen durchaus vergleichbar.