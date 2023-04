Intervallfasten führt bei Zebrafischen zu Fruchtbarkeitsproblemen

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass eine zeitlich begrenzte Fastenkur zu Fruchtbarkeitsproblemen führen kann. In der Studie beeinflusste das Intervallfallen die Fortpflanzung bei männlichen und weiblichen Zebrafischen. Einige der negativen Auswirkungen auf die Ei- und Spermienqualität waren sogar noch dann zu beobachten, als die Fische zu ihrer normalen Nahrungsaufnahme zurückkehren.

Das Forscherteam erklärt, dass die Studie zwar an Fischen durchgeführt wurde, ihre Ergebnisse jedoch deutlich machen, wie wichtig es ist, nicht nur die Auswirkungen des Fastens auf Gewicht und Gesundheit, sondern auch auf die Fruchtbarkeit zu berücksichtigen.

"Zeitlich begrenztes Fasten ist ein Ernährungsmuster, bei dem die Menschen ihre Nahrungsaufnahme auf bestimmte Stunden des Tages beschränken. Es ist ein beliebter Gesundheits- und Fitnesstrend, mit dem die Menschen Gewicht verlieren und ihre Gesundheit verbessern wollen", so Alexei Maklakov von der School of Biological Sciences der University of East Anglia sagte. "Aber die Art und Weise, wie Organismen auf Nahrungsmangel reagieren, kann die Qualität von Eizellen und Spermien beeinträchtigen, und diese Auswirkungen könnten möglicherweise auch nach dem Ende der Fastenzeit anhalten."

Nach Diät-Ende nahm Qualität der Eier ab

Die Wissenschafter wollten herausfinden, wie diese Art von Ernährung die Fruchtbarkeit in einem beliebten Modellorganismus wie dem der Zebrabärblinge (Danio rerio) beeinflussen kann: Sie untersuchten, wie Männchen und Weibchen ihre Ressourcen auf die Erhaltung des Körpers und die Produktion und Erhaltung von Spermien und Eiern aufteilen, und wie die Qualität der Nachkommenschaft ist. (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen.)