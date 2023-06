Impact Lech 2023: Mit Visionen der vagen Zukunft entgegen

"Künstliche Intelligenz wird vieles verändern", ist sich Markus Hengstschläger sicher. Gleichermaßen überzeugt ist der Genetiker davon, "dass wir nach Wegen suchen müssen, wie wir sie zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft bestmöglich einsetzen können."

Auf die Suche begibt sich der Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUni Wien und stellvertretende Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission nicht allein: Zum zweiten Mal findet dieser Tage in Lech Zürs am Arlberg das Symposium "Impact Lech" statt.

Welche Auswirkung haben aktuellste Erkenntnisse und Entwicklungen für unser tägliches Leben, für unsere Arbeit und für unsere Gesellschaft? Darüber diskutieren dort heuer eine Vielzahl renommierter Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen der Wissenschaft und Wirtschaft darüber, was getan werden kann, um die Interaktion von Mensch und Maschine positiv und erfolgreich zu gestalten.