Tiercoach: So überstehen Haustiere die Hitze dieses Sommers

„Der Hitzetod ist bei allen Haustieren ein Thema“, warnt Reitl. Die wilde Verwandtschaft von Hund, Katze und Kaninchen lebte in gemäßigteren Klimazonen als hierzulande oder entwickelte Strategien, um der Mittagshitze zu entgehen. Dem entsprechend bescheiden sind die Möglichkeiten der Haustiere, die Körpertemperatur selbst zu regulieren.

Hecheln und kalte Böden kühlen den Körper

Einerseits setzen sie auf Hecheln. Indem sie heiße Luft aus den Lungen mit kühler Außenluft austauschen, verdunstet Wasser auf der Zunge, im Maul und in den oberen Atemwegen, das kühlt. Andererseits ziehen sie sich in den Schatten zurück und nützen kalte Böden, um das Herz-Kreislauf-System nicht zu überstrapazieren. Bei Hunden befinden sich Schweißdrüsen nur zwischen den Zehen; Katzen schwitzen in erster Linie an Zehen- und Sohlenballen.