Tiercoach: So wird die Last minute-Reise mit Haustier erholsam

Ziervögel fliegen nicht gerne im kleinen Käfig aus, sie bevorzugen die große Voliere daheim. Katzen sind ebenfalls eher Stubenhocker, sie ziehen den Auslauf in der vertrauten Umgebung meist dem In-die-Ferne-Schweifen vor. Hunde dagegen bleiben lieber beim Rudel, was sie zu treuen Reisebegleitern macht. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Schulzeugnisse verteilt. Der Sommerurlaub kann kommen – auch für Haustierbesitzer.

Zoodoc hat Tipps für die Last minute-Planung

„Halter müssen schon einiges bedenken, wenn sie mit ihrem Vierbeiner auf Urlaub fahren“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach gibt Last minute-Tipps, damit auch alle wieder entspannt von der Reise zurückkehren.